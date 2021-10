ZYRTARE: Nagelsmann rezulton pozitiv me COVID-19

Trajneri i Bayern Munichut, Julian Nagelsmann ka rezultuar pozitiv me COVID-19.

Bayern Munich përmes një komunikate zyrtare bëri me dije që tekniku gjerman ka dalë pozitiv, pavarësisht që është vaksinuar me dy dozat, transmeton lajmi.net.

“Julian Nagelsmann, trajner i Bayern Munich, testoi pozitiv me koronavirus, pavarësisht që ishte plotësisht i vaksinuar. Ai do rikthehet në Munich i ndarë nga skuadra dhe pastaj do izolohet aty”, shkruhet në komunikatë.

Julian Nagelsmann ist trotz vollständigen Impfschutzes positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er wird getrennt von der Mannschaft mit einem Ambulanzflieger nach München zurückkehren und sich dort in häusliche Isolation begeben. — FC Bayern München (@FCBayern) October 21, 2021

Kështu, tani Nagelsmann nuk do drejtojë skuadrën gjermane në ndeshjet ndaj Hoffenheim dhe ndoshta edhe ndaj Union Berlin./Lajmi.net/