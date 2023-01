Zyrtare: Mykhailo Mudryk, lojtari më i ri i Chelsea

Mykhailo Mudryk ka finalizuar kalimin e tij nga Shakhtar Donetsk te Chelsea pasi ra dakord për kushtet personale me klubin.

Reprezentuesi ukrainas, i cili mbushi 22 vjeç në fillim të këtij muaji, ka vendosur një kontratë tetëvjeçare e gjysmë me ‘Blutë’ për të vulosur kalimin e tij në ‘Stamford Bridge’.

“Jam shumë i lumtur që nënshkruaj për Chelsean”, tha Mudryk pasi përfundoi lëvizjen e tij.

“Ky është një klub i madh, në një ligë fantastike dhe është një projekt shumë tërheqës për mua në këtë fazë të karrierës sime. Jam i emocionuar që takoj shokët e mi të rinj të skuadrës dhe mezi pres të punoj dhe të mësoj nën Graham Potter dhe stafin e tij”.

Një lojtar i aftë me shumë ritëm, Mudryk ka krijuar shpejt një reputacion si një nga lojtarët sulmues më të rrezikshëm në Evropë.

Ai ka shënuar 18 gola në po aq ndeshje në të gjitha garat këtë sezon, duke përfshirë tre gola dhe dy asistime në fazën e grupeve të Ligës së Kampionëve.

Todd Boehly, kryetar i Chelsea-t dhe Behdad Eghbali, bashkë-pronar i kontrollit, thanë: “Ne jemi të kënaqur të mirëpresim Mykhailo në Chelsea. Ai është një talent jashtëzakonisht emocionues, i cili besojmë se do të jetë një shtesë e frikshme për skuadrën tonë si tani ashtu edhe në vitet në vijim. Ai do të shtojë thellësi të mëtejshme në sulmin tonë dhe ne e dimë se do të ketë një mirëseardhje shumë të ngrohtë në Londër”.

Mudryk iu bashkua akademisë së Shakhtar Donetsk në vitin 2016 dhe, pas një sërë paraqitjesh dhe huazimi me skuadrat e tjera të Premier Ligës ukrainase, Arsenal Kyiv dhe Desna Chernigiv, bëri përparimin e tij në ekipin e parë gjatë sezonit 2021/22, me dy gola dhe shtatë asistime në 11 ndeshje të ligës./Lajmi.net/