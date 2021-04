ZYRTARE: Mike Tyson konfirmon meçin e radhës, zbulon edhe kohën

Fillimisht besohej se do të zhvillohej trilogjia me Holyfield, mirëpo një gjë e tillë nuk ndodhi pasi ky i fundit do të ndeshet me Kevin McBride, transmeton lajmi.net.

Në një intervistë të fundit me TMZ, Tyson u pyet se cila do të jetë lëvizja e tij e radhës në botën e boksit dhe deklaroi se ka një plan për të luftuar me Lennox Lewis.

“Unë do të luftoj me Lennox Lewis”, tha Tyson në Los Angeles.

Kur u pyet kur do të zhvillohet periudha, Tyson thjesht tha: “Shtator”.

Nëse lufta do të realizohet, do të ishte hera e parë në më shumë se 18 vjet që Lewis do të jetë përsëri në ring./Lajmi.net/