ZYRTARE: Mick Schumacher i bashkohet Mercedesit Mick Schumacher ka nënshkruar marrëveshjen me Mercedes. Piloti gjerman, Mick Schumacher ka ndarë rrugët me skuadrën e Ferrari, për të kaluar te Mercedes, përcjell lajmi.net. Skuadra e Mercedes ka konfirmuar marrëveshjen me Mick, pak minuta pas përshëndetjes së Ferrari me pilotin gjerman. “Jemi të lumtur të konfirmojmë se Mick Schumacher do t’i bashkohet skuadrës në…