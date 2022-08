Zyrtare: Mërgim Berisha kalon në Bundesliga, i bashkohet Augsburgut Mërgim Berisha do të luajë me fanellën e Augsburg. Sulmuesi kosovar, Mërgim Berisha do të vazhdojë karrierën e tij në Gjermani, në kampionatin elitar të futbollit gjerman, Bundesliga. Faqja zyrtare e Augsburg ka njoftuar se ka arritur marrëveshje me Berishën, përcjell lajmi.net. Lojtari do të luajë në formë huazimi për një vit, pas marrëveshjes mes…