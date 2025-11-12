Zyrtare: Memli Krasniqi jep dorëheqje nga posti i kryetarit të PDK-së
Memli Krasniqi nuk do të jetë më kryetar i PDK-së. Ai në një konferencë për media ka lajmëruar se ka dhënë dorëheqje nga pozita e të parit të PDK-së, transmeton lajmi.net. Dorëheqja e tij vjen pas rezultatit jo të mirë të PDK-së në zgjedhjet lokale, ku kjo parti fitoi vetëm 6 komuna, po ashtu pas…
Lajme
Memli Krasniqi nuk do të jetë më kryetar i PDK-së.
Ai në një konferencë për media ka lajmëruar se ka dhënë dorëheqje nga pozita e të parit të PDK-së, transmeton lajmi.net.
Dorëheqja e tij vjen pas rezultatit jo të mirë të PDK-së në zgjedhjet lokale, ku kjo parti fitoi vetëm 6 komuna, po ashtu pas ngjarjeve që ndodhën në komunën e Drenasit, ku kulmoi me dorëheqjen e Ramiz Lladrovcit, i cili si i pavarur arriti të fitoi kundër kandidatit të PDK-së, Petrit Hajdari.
PDK pritet që të hënën të ketë një proces të ri zgjedhor brenda partisë për të zgjedhur kryetarin e ri.
Bedri Hamza sipas burimeve të lajmi.net do të jetë kryetari i ri i PDK-së që nga dita e hëne, kur do të mbahet Konventa e Partisë./lajmi.net/