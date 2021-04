ZYRTARE: Mayweather rikthehet në ring për përballjen ndaj Logan Paul

Pas shtatë muajve duke ndryshuar datën e ndeshjes, më në fund është caktuar data vendimtare, transmeton lajmi.net.

Ndeshja në fillim ishte paraparë të zhvillohet me 20 shkurt, por u shty me Paul që pretendonte se ishte Floyd ai që nuk ‘guxonte’.

Mayweather nuk ka luftuar që me Conor McGregor me 26 gusht 2017, që shihej si ndeshja e tij e fundit profesionale.

Derisa, Paul ka humbur ndeshjen e vetme profesionale kundër William Olatunji në 9 shtator 2019.

Mayweather ka përfunduar karrierën profesioniste pa humbje në rekord prej 50 fitoreve, 27 prej tyre me nokaut./Lajmi.net/

The historic crossover event is signed & sealed! ✍🏽

Mayweather vs. Paul live at Hard Rock 🏟 Sunday, June 6th 🥊 #MayweatherPaul #BraggingRights pic.twitter.com/GLa0S9gWQl

— Mayweather Promotions (@MayweatherPromo) April 27, 2021