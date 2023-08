Zyrtare: Mason Greenwoord largohet nga Man United

Mason Greenwood nuk do të jetë më lojtar i Manchester United.

Vendimi erdhi me një deklaratë të publikuar në faqen zyrtare të klubit.

Më poshtë keni njoftimin e klubit të Manchester United, ku njofton se bashkë me lojtarin kanë rënë dakord që ai të mos jetë më pjesë e klubit.

Njoftimi i plotë:

Manchester United ka përfunduar hetimin e brendshëm në lidhje me akuzat e bëra ndaj Mason Greenwood. Gjyqi ynë filloi në shkurt 2023 pasi të gjitha akuzat kundër Mason u hoqën.

Gjatë gjithë kohës, ne kemi marrë në konsideratë dëshirat, të drejtat dhe perspektivën e viktimës së supozuar së bashku me standardet dhe vlerat e klubit, dhe kemi kërkuar të mbledhim sa më shumë informacion dhe kontekst.

Kjo ka kërkuar që ne të vazhdojmë me ndjeshmëri dhe vëmendje në marrjen e provave që nuk janë në domenin publik, qoftë edhe nga persona me njohuri të drejtpërdrejta për rastin.

Bazuar në provat që kemi në dispozicion, arritëm në përfundimin se materiali i postuar në internet nuk jepte pamjen e plotë dhe se Mason nuk kreu krimet për të cilat ishte akuzuar fillimisht.

Thënë kjo, siç Mason e pranon publikisht sot, ai ka bërë gabime për të cilat po merr përgjegjësinë.

Të gjithë të përfshirët, përfshirë Mason, pranojnë vështirësitë me të rifilluar karrierën e tij në Manchester United.

Prandaj, u ra dakord se do të ishte më e përshtatshme që ai ta bënte këtë larg nga Old Trafford, dhe ne tani do të punojmë me Mason për ta arritur këtë.