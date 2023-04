Zyrtare: Manchester United e “blindon” me kontratë të re Alejandro Garnachon Alejandro Garnacho ka nënshkruar kontratë të re afatgjate me Manchester United. Lajmi është konfirmuar nga gjiganti anglez me anë të një komunikate të lëshuar në uebfaqen e klubit, shkruan lajmi.net. 18-vjeçari me kontratën e re të nënshkruar do të jetë pjesë e “Djajve të Kuq” deri në qershor të vitit 2028. “Manchester United është i…