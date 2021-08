ZYRTARE: Manchester City transferon Jack Grealishin

Gjiganti anglez ka arritur marrëveshje me yllin e Aston Villas për gjashtë vitet e ardhshme, transmeton lajmi.net.

Këtë e konfirmoi skuadra e Guardiolas përmes një komunikate.

“Jemi të lumtur t’iu njoftojmë për transferimin e Jack Grealish në kontratë gjashtëvjeçare”, shkruhet në komunikatë.

HE'S HERE!

We are delighted to announce the signing of @JackGrealish on a six-year deal.

Welcome to City, Jack! 💙

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/5Y3gMREmKL

— Manchester City (@ManCity) August 5, 2021