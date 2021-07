ZYRTARE: Man Utd konfirmon transferimin e Sanchos

Manchester United edhe zyrtarisht ka njoftuar për transferimin e Jadon Sanchos, shkruan lajmi.net.

“Ai është në shtëpi, është aty ku e ka vendin”, shkruhet në njoftimin e Manchester United.

Transferimi i tij vie pas një viti spekulimesh dhe deklarimesh nga klubet. Shuma e transferimit të tij është rreth 73 milionë funte apo 85 milionë euro./Lajmi.net/

This is his home.

This is where he belongs.

Jadon Sancho is 𝗨𝗡𝗜𝗧𝗘𝗗.#MUFC x @Sanchooo10 pic.twitter.com/LAIBn7ie7V

— Manchester United (@ManUtd) July 23, 2021