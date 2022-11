ZYRTARE: Man United ia shkëput kontratën Ronaldos

Intervista e Ronaldo bëri bujë të madhe, me lojtarin që kritikoi ashpër klubin e tij, Man United.

Këta të fundit kanë njoftuar së fundmi se Ronaldo do të largohet nga klubi, me marrëveshje të dyanshme, përcjell lajmi.net.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.

The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022