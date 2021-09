ZYRTARE: Luis Enrique publikon listën e të ftuarve, asnjë lojtar i Real Madridit

Spanja do përballet në gjysmëfinale me Italinë të mërkurën tjetër, pastaj do e pres në finale, fituesin e takimit Belgjikë – Francë, shkruan lajmi.net.

Mirëpo, Luis Enrique ka publikuar listën e të ftuarve, ku nuk ka asnjë lojtarë të Real Madridit.

Lista e plotë:

Portierë: Unai Simon, Robert Sanchez, David de Gea

Mbrojtës: Cesar Azpilicueta, Pedro Porro, Eric Garcia, Aymeric Laporte, Inigo Martinez, Pau Torres, Sergio Reguilon dhe Marcos Alonso.

Mesfushorë: Sergio Busquets, Rodri Hernandez, Pedri Gonzalez, Mikel Merino, Koke dhe Gavi.

Sulmues: Ferran Torres, Pablo Sarabia, Mikel Oyarzabal, Pablo Fornals, Marcos Llorente dhe Yeremi Pino.

🎮 Una CONVOCATORIA al más puro estilo FIFA. 🇪🇸 @LUISENRIQUE21 presenta los ITEMS FIFA 2022 de los jugadores que integran la lista para disputar la Final Four de la #NationsLeague. Ritmo, regate, tiro, pase, defensa y físico… ¡La media de nuestros chicos es 🔝!#VamosEspaña pic.twitter.com/GR0HyOwTbO — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 30, 2021

Finalja zhvillohet me 10 tetor 2021./Lajmi.net/