Zyrtare: Lopetegui merr drejtimin e Wolves Julen Lopetegui është trajneri i ri i Wolverhamptonit. Lajmin e ka konfirmuar vetë klubi anglez, përmes një njoftimi në rrjetet sociale, transmeton lajmi.net. Spanjolli më herët udhëhoqi skuadra si Real Madrid dhe Sevilla. Synimi i tij me Wolves tash për tash do të jetë mbetja në ligë. Ai do ta marrë detyrën e trajnerit më…