ZYRTARE: Lojtarët e Superligës kanë radhën, Kosova do të luajë edhe dy ndeshje miqësore

Në mbledhjen e radhës të mbajtur sot të Komitetit Ekzekutiv të Federatës së Futbollit janë diskutuar çështje të ndryshme, transmeton lajmi.net.

Në këto diskutime, u përfshi edhe miqësoret që do t’i zhvillojë Kosova në qershor, konkretisht ato ndaj San Marinos dhe Kzakistanit që do të luhen në kryeqytet me datë 1, përkatësisht 4 qershor.

Pas këtyre dy ndeshjeve, Kombëtarja e Kosovës do të udhëtojë në Antalia të Turqisë, e përbërë kryesisht me futbollistë të Superligës së Kosovës, ku do të zhvillojë dy ndeshjet tjera miqësore ndaj Komorosit dhe Gambisë.

Ky do të jetë padyshim një mundësi e artë për shumë futbollistë të Superligës së Kosovës që të tregojnë kualitetet e tyre.

“KE diskutoi edhe për ndeshjet miqësore të Kombëtares A dhe FFK-ja ka arritur pajtueshmëri që më 1 qershor në stadiumin “Fadil Vokrri” ta zhvillojë një ndeshje me Kombëtaren e San Marinos, ndërsa më 4 qershor me Kombëtaren e Kazakistanit po ashtu në kryeqytet. Ndërkaq, më 5 qershor Kombëtarja A e përbërë kryesisht me futbollistë të Superligës udhëton në Antalia për një kamp disa ditorë dhe në program do të ketë zhvillimin e dy ndeshjeve miqësore me Kombëtaren Komorosit dhe të Gambisë” – u tha në deklaratën e Federatës së Futbollit të Kosovës./Lajmi.net/