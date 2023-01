Zyrtare: Llapi nënshkruan me Gentrit Limani Gentrit Limani është lojtari më i ri i Llapit. Lajmin për nënshkrimin me mesfushorin ofensiv e ka konfirmuar vetë klubi, transmeton lajmi.net. 22 vjeçari është bashkuar sot me ekipin në përgatitjet finale para ndeshjes së Kupës dhe edicionit pranveror të Superligës. Limani është pjesë e Përfaqësueses së Kosovës U-21, ndërsa më parë ka veshur fanellën…