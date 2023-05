Zyrtare: Llapi ndan rrugët me brazilianin Fernandinho Klubi i futbollit Llapi ka bërë të ditur se ka shkëputur bashkëpunimin me mbrojtësin Fernandinho. Në njoftimin e klubit nga Podujeva thuhet se shkëputja e kontratës është bërë me marrëveshje të dyanshme mes palëve. “KF Llapi njofton opinionin se me marrëveshje të dyanshme ka vendosur të ndërpres bashkëpunimin me mbrojtësin e majtë, Fernando Augusto –…