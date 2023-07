Zyrtare, Llapi largon një tjetër lojtar të rëndësishëm Drejtuesit e Llapit kanë rënë dakord me lojtarin Alef Firmino për transferimin e tij në klubin Sutjeska Niksic. Lajmin e ka dhënë vet skuadra përmes një postimi në faqen zyrtare të klubit, ku thuhet se largimi i tij është bërë me pëlqimin e të dy palëve. “Ky transferim u bë i mundur me pëlqimin e…