Zyrtare: Liverpool nënshkruan me Fabio Carvalho

Përmes një komunikate për media, ‘Reds’ njoftuan se tashmë kanë arritur transferimin e tyre të parë.

Kështu që nga sezoni i ardhshëm, Carvalho do të luajë në ‘Anfield’.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell komunikatën e plotë të ekipit anglez.

“Liverpool FC mund të konfirmojë se Fabio Carvalho do t’i bashkohet klubit këtë verë. Sulmuesi 19-vjeçar do të përfundojë zyrtarisht kalimin te Reds më 1 korrik”.

Carvalho luajti një rol kyç në promovimin e Fulham në Ligën Premier në sezonin 2021-2022, duke shënuar 10 gola dhe duke ofruar tetë asistime në 36 ndeshje, ndërsa skuadra e Marco Silva fitoi titullin kampion.

Ai ishte paraqitur për Cottagers në ligën më të mirë në katër raste në sezonin e kaluar, duke shënuar fillimin e tij të parë në Ligën Premier me një gol si mysafir te Southampton në maj 2021.

Një talent emocionues i lindur në rajonin e Lisbonës të Portugalisë, Carvalho bëri debutimin e tij për Portugalinë U21 në mars të këtij viti, pasi kishte përfaqësuar më parë Anglinë në nivel të të rinjve”

“Carvalho kaloi në radhët e akademisë në Fulham dhe vazhdoi të bënte 44 paraqitje për klubin londinez në total”, përfundon komunikata e tyre.

We can confirm Fabio Carvalho will join the club this summer.

The 19-year-old forward will officially complete a switch to the Reds on July 1 🙌

— Liverpool FC (@LFC) May 23, 2022