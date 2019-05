Zyrtare: Liverpool me një mungesë të madhe në finalen e Ligës së Kampionëve

‘The Reds’ do të përballen me rivalët nga Anglia, Tottenham Hotspur, në finalen e madhe të 1 qershorit, e cila do të luhet më 1 qershor.

Para kësaj ndeshje, stafi mjekësor i Liverpool ka dhënë një lajm të keq për trajnerin Jurgen Klopp dhe tifozët e Liverpool.

Raportimet e fundit të ‘Sky Sports’ bëjnë të ditur se Naby Keita nuk do të jetë pjesë e skuadrës për finalen ndaj Tottenham, transmeton lajmi.net.

Sigurisht se kjo do të jetë një humbje e madhe për Klopp në repartin e mesfushës.

Në anën tjetër, kombëtarja e Guineas ka përfshirë lojtarin në listën e skuadrës për ndeshjet e Kupës së Afrikës. /Lajmi.net/