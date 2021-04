ZYRTARE: Liverpool largohet nga Superliga

“Klubi i Futbollit, Liverpool, mund të konfirmojë që përfshirja jonë në planet e propozuara për të formuar një Superligë Evropiane është ndërprerë”, është shkruar në komunikatë, përcjell lajmi.net.

Lojtarët e Liverpool gjatë ditës së sotme kanë postuar një fotografi ku shkruhej se nuk dëshirojnë pjesëmarrjen në këtë gare dhe janë kundër kësaj ideje./Lajmi.net/

Liverpool Football Club can confirm that our involvement in proposed plans to form a European Super League has been discontinued.

— Liverpool FC (@LFC) April 20, 2021