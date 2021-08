ZYRTARE: Lionel Messi kompleton kalimin te PSG

Pas 21 viteve në “Camp Nou”, Messi u largua si agjent i lirë nga Barcelona, derisa tani i është bashkuar skuadrës franceze, shkruan lajmi.net.

Argjentinasi sot (e martë) arriti në Paris, ku fillimisht u prit nga mijëra tifozë në aeroport, pastaj përfundoi testet mjekësore, para se të shkonte në hotel, vend ku gjithashtu shumë tifozë e priten me entuziazëm.

Pas disa videove radhazi që ishin paralajmëruese, PSG tani konfirmoi ardhjen e Messit me mbishkrimin: Një diamant i ri në Paris.

A new 💎 in Paris! PSGxMESSI ❤️💙 pic.twitter.com/scrp1su9a6 — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 10, 2021

Messi ka nënshkruar kontratë dyvjeçare me mundësi vazhdimi për një tjetër, derisa do fitojë rreth 35 milionë euro për sezon përfshirë bonuset. Ndërkohë, argjentinasi do mbajë numrin 30 në fanellë./Lajmi.net/