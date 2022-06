Zyrtare: Lille ka shkarkuar trajneri e tyre

Ekipi francez, Lille kanë shkarkuar trajneri i tyre, Jocelyn Gourvennec.

Bashkëpunimi në mes Gourvennec dhe Lille ka përfunduar, këtë e ka bërë të ditur vetë klubi, përcjell lajmi.net.

Ai kishte kontratë me ekipin francezi deri sezonin e ardhshëm, por drejtuesit e Lille nuk kanë qenë të kënaqur me punën e tij, andaj kanë shkëputur marrëdhëniet më herët.

Trajneri i ri i Lille do të jetë portugez Paulo Fonseca. Ai do të nënshkruajë marrëveshje dy vjeçare që do të bëhet e ditur javën e ardhshme./Lajmi.net/