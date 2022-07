Zyrtare: Lenglet lojtari më i ri i Tottenham

Lenglet i bashkohet ‘Spurs’ në formë huazimi nga Barcelona, transmeton lajmi.net.

Lajmin e ka bërë të ditur vet klubi me anë të një postimi në faqen e tyre.

Francezi ka nënshkruar kontratë me ekipin anglez, por aty nuk përfshihet opsioni për blerjen e kartonit të lojtarit.

Ky është nënshkrimi i pestë për ‘Spurs’ pas Forster, Perisic, Bissouma dhe Richarlison./Lajmi.net/

✍️ We are delighted to announce the signing of Clément Lenglet on a season-long loan from Barcelona, subject to international clearance and a work permit. #WelcomeLenglet

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 8, 2022