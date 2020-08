ZYRTARE: Kryeziu përforcon FC Prishtinën

“Sulmuesi i Luganos, anëtare e elitës së futbollit zviceran, është pajtuar me ofertën e FC Prishtina që për një vit, konkretisht në edicionin 2020/21, të na huazoj sulmuesin, Leutrim Kryeziu”, thuhet në njoftimin e Prishtinës.

Kryeziu, 21 vjeç, luan në pozitën e sulmuesit. Në edicionin në 2019/20 ka qenë i huazuar në Ligën e parë të Zvicrës te skuadra e Chiaso-s.

“Me Lugaon ka një paraqitje zyrtare, ndërsa mbetët i pa harruar goli i shënuar ndaj Inter-it të Milanit në miqësoren ndërmjet dy klubeve. Me U21 të Luganos nga 19 paraqitje ka shënuar 19 gola. Me Kosovën U19 nga 6 paraqitje ka shënuar 5 gola. Kurse, si anëtar i Dritës para se të transferohej në Lugano, nga 57 ndeshje zyrtare ka shënuar 8 gola”, thuhet në njoftim.

“Ishte kërkesa e Fisnik Kërçelit dhe insistimi tij në klubin e Luganos që të vijë të ndihmoj Prishtinën gjatë një edicioni. Me Prishtinën e besoj se do të kem një të ardhme shumë të mirë. Pres rezultate të mira dhe të arrijmë objektivat. Më gëzon fakti që i gjithë ekipi më ka pritur shumë ngrohtë, është atmosferë e mirë, ka futbollistë me cilësi dhe me konkurrencë”, ka thënë 9-shi i ri i skuadrës, Leutrim Kryeziu. /Lajmi.net/