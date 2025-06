Zyrtare: Kjo është 11-shja startuese e Serbisë Sonte në ora 20:45 do zhvillohet ndeshja mes Shqipërisë dhe Serbisë. Trajneri i Serbisë tashmë e ka bërë publik 11-shen me të cilën do të startoj, shkruan lajmi.net Formacioni i plotë: