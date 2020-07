ZYRTARE: KF Arbëria arrin marrëveshje me Arbnor Morinën

Skuadra nga Lipjani ka arritur marrëveshje me trajnerin e mirënjohur, Arbnor Morina.

Lajmi është konfirmuar në faqen zyrtare të KF Arbëria.

Njoftimi i plotë:

KF Arbëria ka arritur marrëveshje me trajnerin Arbnor Morina!

Trajneri Morina punen me KF Arbëria do ta fillojë pas përfundimit të kampionatit të Ipko Superliges ngase momentalisht është angazhuar me KF Flamurtari.

Në këtë rast KF Arbëria, aventuren e re në Superligen e Kosoves do ta filloje me një trajner si Arbnor Morina.

Kryesia KF Arbëria i dëshiron mirëseardhje njëkohësisht shëndet dhe suksese trajnerit Morina!

/Lajmi.net/