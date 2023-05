Zyrtare: Këto dy skuadra do të përballen në barazhin e Ligës së Parë

Liria e Prizrenit dhe Ulpiana e Lipjanit do të përballen zyrtarisht në barazhin e Ligës së Parë të futbollit kosovar.

Liria përfundoi e dyta në Grupin A, pozitë në të cilën gjenden edhe lipjanasit në Grupin B, shkruan lajmi.net.

Ekipi që fiton ndeshjen e barazhit të Ligës së Parë luan në “Play-Off”-in e Superligës së Kosovës me ekipin që zë vendin e tetë në elitën e futbollit kosovar.

Ajo që dihet tanimë është inkuadrimi i Fushë Kosovës dhe Feronikelit ’74 në kampionatin elitar të Kosovës pasi u shpallën kampion në grupet përkatëse.

Për datën, orën dhe vendin ku do të zhvillohet ndeshja e barazhit të Ligës së Parë, FFK-ja do të njoftojë me kohë./Lajmi.net/