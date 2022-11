Zyrtare: Kemba Walker te Dallas Mavericks, largohet Facundo Campazzo Dallas Mavericks kanë shtuar një përforcim në skuadër. Skuadra e NBA, Dallas Mavericks kanë arritur marrëveshje me fundorin Kemba Walker, përcjell lajmi.net. Lajmin e ka bërë të ditur faqja zyrtare e Dallas, e cila i uroi mirëseardhjen basketbollistit amerikan. Kemba Walker së fundmi është aktivizuar me skuadrën e New York Knicks, ku ka regjistruar 37…