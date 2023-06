Zyrtare: Juventus nënshkruan Milik në marrëveshje të përhershme nga Marseille

Juventus ka konfirmuar nënshkrimin e ndërkombëtarit polak, Arkadiusz Milik në një marrëveshje të përhershme nga Marseille, pasi ka kaluar sezonin 2022-23 në Torino në një marrëveshje fillestare huazimi me Bianconerët.

Milik, i cili iu bashkua Juventusit me një opsion jo të detyrueshëm për të blerë klauzolën në gusht 2022, e ka bërë të përhershëm kthimin e tij në Itali me një kosto prej 6.3 milionë euro, e pagueshme për një periudhë trevjeçare, me një shtesë prej 1.1 milionë euro të vendosur për bonuse të lidhura me performancën.

Juventus fillimisht kishte shpresuar të merrte një zbritje të vogël në tarifën e propozuar fillimisht prej 7 milionë euro.

Milik ka bërë 39 paraqitje në të gjitha garat për Juventusin gjatë sezonit 2022-23, duke shënuar nëntë gola dhe një asistim gjatë rrugës.

Në njoftimin zyrtar për shtyp të Juventusit, të publikuar të mërkurën në mbrëmje, thuhej:

“Klubi i Futbollit Juventus njofton se ka ushtruar opsionin për blerjen e plotë të lojtarit Arkadiusz Krystian Milik, nga Olympique de Marseille, për një tarifë prej 6.3 milionë euro, që paguhet në tre vite financiare duke filluar nga korriku 2023.”/Lajmi.net/