Zyrtare: Jude Bellingham futbollist i ri i Real Madridit, nënshkruan për gjashtë vite Real Madridi ka arritur marrëveshje me Borussia Dortmundit për transferimin e mesfushorit Jude Bellingham. Reprezentuesi anglez do të jetë pjesë e 14 herë kampionëve të Evropës për gjashtë vitet e ardhshme, shkruan lajmi.net. Prezantimi i Bellingham do të bëhet më 15 qershor nga ora 12:00 në Real Madrid City. Raportohet se Los Blancos kanë paguar…