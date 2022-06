Zyrtare: James Milner vazhdon kontratën me Liverpoolin

James do të jetë lojtar i ‘Reds’ së paku edhe një vit tjetër.

Lajmin e ka bërë të ditur klubi me anë të një postimi në faqen e tyre.

Mesfushori ka nënshkruar kontratë me ekipin e Jurgen Klopp deri në verën e vitit 2023.

Anglezi kishte disa oferta në tavolinë nga skuadra të tjera, por ai zgjodhi të vazhdojë edhe më tej në ‘Anfield’./Lajmi.net/

We are delighted to announce that @JamesMilner has signed a new contract extension with the Reds 🙌🔴 pic.twitter.com/uaSHd0W4nJ

— Liverpool FC (@LFC) June 6, 2022