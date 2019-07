Sinani, i cili deri më tani mbronte ngjyrat e skuadrës së Milan, ka vendosur që t’i jap fund aventurës së tij në ‘San Siro’.

Pas disa paraqitjeve solide, pati disa skuadra të interesuara për shërbimet e lojtarit nga Kosova, dhe ‘Rosoneri’ vendosën ta lirojnë atë.

Sinani ka arritur marrëveshje me skuadrën Sicula Leonzio, në Serie C, ku do të luajë si i huazuar, me mundësinë që transferimi të bëhet permanent. /Lajmi.net/