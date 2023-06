Zyrtare: Ish-lojtari i Kosovës gjen skuadër të re pas dështimit me Luzernin Ish-lojtari i Kombëtares së Kosovës, Lorik Emini është bërë me ekip të ri, pas aventurës së dështuar në Luzern. 23-vjeçari ka firmosur kontratë me FC Vaduz deri në vitin 2025 dhe ka kompletuar transferimin e tij si “lojtar i lirë”, shkruan Lajmi.net Mesfushori kosovar gjatë këtij sezoni zhvilloi vetëm gjashtë paraqitje në Superligën e Zvicrës,…