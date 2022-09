Zyrtare: Ilir Daja rinovon kontratën me Ballkanin Ilir Daja e ka rinovuar kontratën me Ballkanin. Lajmin e bëri të ditur vetë klubi, përmes një njoftimi në rrjetet sociale. Kontrata e re është dyvjeçare dhe e mban teknikun deri në vitin 2024. Daja, me në krye te suharekasit, arriti një sukses historik, duke e çuar për herë të parë ekipin në fazë të…