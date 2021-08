ZYRTARE: Hysaj dhe dy futbollist të tjerë i bashkohen Lazios

Lazio më në fund ka zyrtarizuar tre blerjet e bëra gjatë afatit kalimtar të verës, transmeton lajmi.net.

Bëhët fjalë për Elseid Hysajn, Felipe Anderson dhe Luka Romeron.

Në fakt të tre futbollistët prej kohësh janë bashkuar me ekipin italian dhe kanë zhvilluar ndeshjet përgatitore por klubi nuk kishte arritut ti regjistrojë shkaku i probelemeve financiare.

Megjithatë duket se tani Lazio ka tejkaluar problemet dhe i është dhënë ‘drita e gjelbërtë’ nga Serie A që ti regjistroj blerjet e bëra.

Skuadra e Maurizio Sarrit gjatë ditës kishte bërë zyrtare edhe transferimin e Pedro Rodriguezit.

Me këtë futbollist sigurisht që Lazio synon të futet në zonën e Ligës së Kampionëve edicionin e ri. /Lajmi.net/

✍️ We’re delighted to announce the signings of @F_Andersoon, @lukaromero_ and Elseid #Hysaj!#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/G81R0bVQsa

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 19, 2021