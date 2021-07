ZYRTARE: Hidhet shorti për kalendarin e Serie A, këto janë duelet e javës së parë

Lega Serie a ka hedhur shortin për ndeshjet e sezonit 2021/22 ku dhe janë zbuluar ndeshjet e javës së parë, transmeton lajmi.net.

Risi në këtë vit është se Serie A e ka ndryshuar një rregull bazë, gjatë sezoneve tjera shorti hidhej vetëm për pjesën e parë të Kamionatit dhe pjesa e dytë ishte vetëm pasqyrim i të parës.

Tani, edhe pjesa e dytë do të ketë short dhe kjo pritet ta bëjë Kampionatin më të paparashikueshëm./Lajmi.net/

Serie A do të fillojë me 22 gusht dhe duelet e javës së parë do të jenë këto:

Bologna v Salernitana

Cagliari v Spezia

Empoli v Lazio

Verona v Sassuolo

Inter v Genoa

Napoli v Venezia

Roma v Fiorentina

Sampdoria v Milan

Torino v Atalanta

Udinese v Juventus