Kampioni i Evropës, Chelsea ka mësuar kundërshtarin e mundshëm, ngase automatikisht është i kualifikuar në gjysmëfinale, shkruan lajmi.net.

Pra, fillimisht, do përballen Jazira kundër Auckland City dhe fituesi i këtij takimi do takohet me Al Hilal, pastaj cila skuadër do arrijë të dal fituese do këtë përball kampionin e Evropës.

Ndërkohë, gjysmëfinalja tjetër do zhvillohet ndërmjet Se Palmeiras kundër fituesit të ndeshjes Al Ahy SC – CF Monterrey.

Shorti i plotë./Lajmi.net/