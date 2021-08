ZYRTARE: Hart transferohet te Celtic

Hart pasi nuk arriti të jetë titullar vendosi të largohet nga Spurs pas vetëm një edicioni duke kompletuar kalimin te Celtic, shkruan lajmi.net.

Ndërsa, tani Tottenham përmes një komunikate konfirmoi këtë transferim.

“Kemi marrëveshje me Celtic për transferimin e Joe Hart”, shkroi klubi në Twitter.

Ndërkohë, Tottenham ka arritur marrëveshje me Atalantan për mbrojtësin Cristian Romero./Lajmi.net/

We have reached agreement with @CelticFC for the transfer of Joe Hart.

We wish Joe all the best for the future.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 3, 2021