Zyrtare: Gjyqtarëve austriakë iu besohet ndeshja Kosovë – Andorrë Kombëtarja e Kosovës në futboll pas tri ditësh do ta zhvillojë edhe ndeshjen e dytë të kampanjës kualifikuese për Kampionatin Evropian “Euro 2024”. “Dardanët” do të ndeshen me Andorrën në stadiumin “Fadil Vokrri” të martën me fillim nga ora 20:40, shkruan lajmi.net. Në uebfaqen e UEFA-s janë publikuar edhe delegimet e gjyqtarëve për ndeshjet e…