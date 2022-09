Zyrtare: Gavi rinovon kontratën me Barcelonën Gjiganti katalunas, Barcelona para pak çastesh e bëri zyrtare se mesfushori Gavi ka rinovuar kontratën e tij me klubin. Gavi nënshkruan kontratën e tij me Barcelonën deri në qershor të vitit 2026, ku edhe është përfshirë klauzola e lirimit prej 1 miliardë eurosh, përcjell KosovaPress. “Barcelona dhe Gavi kanë arritur marrëveshje për të rinovuar kontratën…