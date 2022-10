ZYRTARE: Gavi lojtari më i mirë U21 në botë Pablo Gavi është shpallur lojtari më i mirë U21 në botën e futbollit. Ylli në rritje i skuadrës së Barcelonës, Gavi ka fituar garën me Jude Bellingham dhe Jamal Musiala për lojtarin më të mirë të ri. Mesfushori ka pasur paraqitje brilante si me klubin, ashtu edhe me kombëtaren e Spanjës. Luis Enrique e Xavi…