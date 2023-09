Zyrtare: Futbollisti nga Shqipëria i bashkohet Dukagjinit të Klinës

KF Dukagjini ka vazhduar me përforcime në afatin kalimtar të verës.

“Sulmuesi i krahut, Arbër Çyrbja, është futbollisti më i ri që ka nënshkruar me KF Dukagjinin. Çyrbja vjen nga skuadra e Teutës së Durrësit. Futbollisti 29 vjeçar më parë është paraqitur edhe për skuadrën e Kukësit, Egnatias, Erzenit ndërsa në kampionatin kosovarë është paraqitur edhe për skuadren e Gjilanit në sezonin 2020/21. Ai tashmë është pjesë e jona për këtë sezon dhe do të jetë ndihmesë e madhe per trajnerin Dallku për repartin sulmues”, shkruhet në njoftimin e Dukagjinit.