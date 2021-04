ZYRTARE: Futbolli anglez do të bojkotojë mediat sociale nga 30 prilli deri më 3 maj

Problemi i abuzimit online sa vjen e shtohet me mediat sociale, kjo gjë ndikon edhe në psikologjinë e futbollsitëve në kohërat moderne, transmeton lajmi.net.

Për këtë, Federata angleze e futbollit, Premierliga, Lia e Femrave, dhe të gjitha institucionet në lidhje me futbollin në Angli, kanë vendosur që të bojkotojnë mediat sociale nga 30 prilli deri më 3 maj.

Arsyeja e bojkotit është rritja e vetëdijes për diskriminimin që po ndodhë online në Angli.

Bashkangjitur ndaj këtij vendimi, tani edhe klubet kanë filluar të konfirmojnë bojkotimin.

Chelsea poashtu ka konfirmuar se do të bojkotojë mediat sociale në këto ditë, si shenjë solidarizimi./Lajmi.net/

BREAKING: English football’s governing bodies have announced they will stage a three-day social media boycott next weekend “in response to the ongoing and sustained discriminatory abuse received online.”

Chelsea FC will boycott social media between 30 April and 3 May in response to the discriminatory abuse targeted at players and many others.

We are united with all in English football in saying that this cannot continue. Social media companies must do more to stop online hate.

— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 24, 2021