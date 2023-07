Zyrtare: Ferizaj nënshkruan me Egzon Qerimin Skuadra e Ferizaj ka njoftuar për përforcimin e radhës. Ferizaj ju njofton se sot është arritur marrëveshja me mesfushorin ofansiv, Egzon Qerimi. Ai në të kaluarën ka mbrojtur ngjyrat e Llapit, Dukagjinit, KEK-ut dhe Ulpianës. Mesfushori Qerimi dallohet për organizimin e mirë të lojës, vizionin dhe saktësinë në pasime. Kujtojmë që Ferizaj do garojë këtë…