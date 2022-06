Cesc Fabregas do të largohet nga Monaco në fund të këtij muaji.

Lojtari do të largohet me parametra zero, pasi i skadon kontrata më 30 qershor, transmeton lajmi.net.

35-vjeçari u transferua te klubi francez pas skadimit të kontratës me Chelsean në vitin 2019.

Pas largimit nga aty, spanjolli do të jetë pa skuadër. /Lajmi.net/