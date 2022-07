Zyrtare: Eriksen lojtari më i ri i Manchester United Christian Eriksen është lojtari më i ri i Manchester United. Lajmin e ka konfirmuar vet ekipi i ‘Djajve të Kuq’, me anë të një postimi në faqen e tyre, transmeton lajmi.net. Eriksen u transferuar në ‘Old Trafford’ si një lojtar i lirë, pasi i skadoi kontrata me Brentfordin. Danezi ka nënshkruar me United deri në…