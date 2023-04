Zyrtare: Ekipi slloven shkarkon trajnerin Edoardo Reja Edoardo Reja ka ndërprerë bashkëpunimin me klubin slloven. Lajmin e ka konfirmuar vetë klubi, me anë të një njoftimi në faqen zyrtare, transmeton lajmi.net. Aventura e tij në ND Gorica për Reja ka qenë vetë dy muaj. “Në kërkim të zgjidhjes më të mirë për të ngritur rezultatin lart, klubi dhe Reja ndërprenë bashkëpunimin reciprokisht.…