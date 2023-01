Zyrtare: Drita transferon Raddy Ovouka nga Gana Raddy Ovouka është lojtari më i ri i Dritës. Lajmin e ka konfirmuar vetë klubi gjilanas, me anë të një njoftimi, përcjell lajmi.net. Raddy Ovouka do të jetë pjesë e klubit të Dritës për një vit, në formë huazimi nga klubi ganez Hearts of Oak. Raddy është 23 vjeçar dhe luan si mbrojtës i majtë,…