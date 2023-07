Zyrtare: Drilon Hodaj vazhdon me Lirinë Gardiani i portës së Lirisë, Drilon Hodaj, ka vazhduar edhe për një vit kontratën me klubin. Ditë më parë u raportua që Hodaj mund të largohet nga klubi prizrenas, por ai ka zgjedhur t’i qëndrojë besnik atyre. Hodaj, që në ndeshjen e barazhit me Ferizajin, ishte figura qendrore, ka refuzuar disa oferta dhe është përcaktuar…